Sciopero, in arrivo un'altra giornata nera il 13 dicembre per i trasporti

(Teleborsa) - È in arrivo un'altra giornata didi 24 ore nelche coinvolgerà treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo, è escluso il settore aereo che manifesterà il 15 dicembre. Questa volta a incrociare le braccia saranno il sindacato di base Usb le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato che aderiscono alla manifestazione. Lo sciopero generale del 29 novembre era stato indetto dalla Cgil e dalla Uil."La condizione dei lavoratori dei trasporti rispecchia la condizione generale dei lavoratori, salari da 30 anni sotto il costo della vita, turni di lavoro massacranti, ampio uso della precarietà e degli appalti e una ferita enorme che si chiama salute e sicurezza", ha dichiarato l'Usb nel giustificare lo sciopero e denunciando, quindi, contratti nazionali "sottoscritti al ribasso, con aumenti inadeguati e peggioramenti plateali della condizione lavorativa".Nel dettaglio, isi fermeranno dalle ore 21 di giovedì 12 dicembre alle ore 21 di venerdì 13, anche metro, bus e tram si fermeranno nelle stesse 24 ore ma con modalità e orari diversi da città a città e con fasce garantite. Iincroceranno le braccia dalle 00:01 alle 23:59 di venerdì 13 come così pure faranno i, anche se non è sicuro che aderiranno alla protesta tutte le auto bianche. Ma sullo sciopero di 24 ore incombe lo spettro della precettazione nei trasporti.L'annuncio della nuova protesta ha infastidito il vicepremier e ministro dei Trasporti,, che ha già minacciato di fermare gli scioperi di 24 ore nel settore dei trasporti previsti per il mese di dicembre.