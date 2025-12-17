Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Giornata poco mossa per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 16 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8742 con area di resistenza individuata a quota 0,8776. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,873.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)