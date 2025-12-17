Milano 12:03
44.246 +0,58%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:03
9.845 +1,65%
Francoforte 12:02
24.070 -0,03%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Giornata poco mossa per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 16 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8742 con area di resistenza individuata a quota 0,8776. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,873.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```