Borse europee prudenti. Focus su banche centrali

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, in un clima attendista per i nuovi dati sull'inflazione statunitense e per la riunione della BCE, in calendario giovedì. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. L'continua gli scambi a 2.689,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,91%, a 68,99 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +107 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,20%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,08%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,86%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.525 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 36.750 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 10/12/2024 risulta essere stato pari a 2,17 miliardi di euro, in deciso ribasso (-18,01%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,65 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,22%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,17%.avanza dello 0,97%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,93%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,32%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,26%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.del FTSE MidCap,(+11,78%),(+7,04%),(+4,21%) e(+2,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,43%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,72%.