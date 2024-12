Italiaonline, siglato con Fanplayr accordo di distribuzione esclusiva per il mercato italiano

(Teleborsa) -pioniere nelle soluzioni di ottimizzazione e personalizzazione dell'e-commerce basate sui dati, ha siglato unaNell'ambito di questo accordo, Italiaonline sarà il rivenditore esclusivo per l'Italia della suite di prodotti e servizi brevettati di Fanplay che aiutano le aziende a incrementare le vendite e a migliorare il coinvolgimento dei clienti.Lacomprende soluzioni avanzate come: Behavioral Targeting, Dynamic Offers, Cross-Channel Marketing e Real-Time Data Insights;, la soluzione brevettata di Fanplayr per la protezione della privacy;customer data platform che fornisce una visione a 360 gradi dei clienti, trasforma le informazioni frammentate in dati preziosi e fruibili, aggiornati in real time. Le sue analisi e i suoi insight in tempo reale permettono di comprendere a fondo i comportamenti dei clienti per costruire e offrire esperienze omnichannel eccezionali, migliorando la fidelizzazione e i ricavi;sistema di merchandising all'avanguardia che, grazie all'intelligenza artificiale avanzata, fornisce raccomandazioni di prodotto altamente personalizzate in base alle preferenze e ai comportamenti dei singoli utenti."Siamo entusiasti di poter offrire alle aziende italiane le tecnologie di ottimizzazione e personalizzazione di Fanplayr – ha dichiarato– tecnologie che consentiranno di aumentare l'ingaggio con il loro target. Le soluzioni Martech di Fanplayr permetteranno ai nostri clienti di aumentare le vendite e aumentare la loro competitività in un panorama digitale in continua evoluzione"."In qualità di gruppo digitale leader in Italia, Italiaonline è il partner ideale per portare la gamma di soluzioni Fanplayr alle aziende italiane – ha dichiarato–. Siamo entusiasti dell'opportunità di collaborare con Italiaonline e siamo certi che i prodotti Fanplayr avranno un impatto positivo sul mercato italiano ed europeo".