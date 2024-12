Michelin e Brembo collaborano su soluzioni intelligenti per ridurre distanze di frenata

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, e, colosso francese degli pneumatici, hanno firmato unche sfruttano algoritmi, competenze ed esperienze relativi a freni e pneumatici., eseguiti virtualmente e sul campo, "sono", si legge in una nota. Nella prima fase, i modelli di pneumatici e gli algoritmi di Michelin sono stati integrati con i modelli di frenata intelligenti di Brembo e le simulazioni dei veicoli in un ambiente completamente virtuale. Nella seconda fase, sono stati condotti test fisici sulle piste del Centro di Ricerca Michelin, dove i risultati delle simulazioni sono stati confermati.I test hanno dimostrato, con gli stessi pneumatici e in varie condizioni. Il sistema frenante ha anche mostrato tempi di risposta più rapidi, minima perdita di trazione, migliore stabilità laterale e assenza di bloccaggio delle ruote. Tutti questi fattori contribuiscono a un'esperienza di guida più fluida e confortevole."In Brembo,- ha detto il- Stiamo diventando sempre più un'azienda che unisce capacità nello sviluppo software con l'esperienza nel lato ruota del veicolo, grazie al nostro know-how unico nel padroneggiare pinze, dischi freno e materiali di attrito. SENSIFY rappresenta il nuovo standard nella frenata, che mirerà a una visione di zero incidenti. Questa partnership con Michelin dimostra il potere della collaborazione e dell'innovazione nell'industria automobilistica".