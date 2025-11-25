Milano 11:59
GE HealthCare si rafforza nell'imaging basato su cloud con l'acquisizione di Intelerad per $ 2,3 miliardi
(Teleborsa) - GE HealthCare - azienda leader a livello mondiale nell'innovazione della tecnologia medica, della diagnostica farmaceutica e delle soluzioni digitali - ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Intelerad per un valore di 2,3 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2026.

L’acquisizione sottolinea il continuo impegno di GE HealthCare per le soluzioni basate sul cloud e sull’intelligenza artificiale in tutti i contesti di cura e rafforza l'obiettivo dell'azienda di triplicare la propria offerta di prodotti basati sul cloud entro il 2028.

Intelerad è un'azienda leader nel settore dei software di imaging medico e delle soluzioni digitali per il flusso di lavoro aziendale, con una presenza significativa nel settore dell'assistenza ambulatoriale. I suoi prodotti cloud-first sono progettati per la radiologia e la cardiologia e si estendono sia all'assistenza ospedaliera che ambulatoriale. La leadership di Intelerad nel settore ambulatoriale integra quella di GE HealthCare nell'imaging ospedaliero. Insieme, queste capacità combinate creeranno un'offerta di imaging più completa, cloud-first e basata sull'intelligenza artificiale che coprirà diversi contesti di cura, dai grandi centri medici accademici alle reti ambulatoriali in rapida espansione.

“Gli ospedali e gli ambulatoriali devono far fronte a una crescente domanda di imaging e a un aumento del numero di pazienti, pertanto stanno cercando di semplificare e unificare i loro flussi di lavoro”, ha affermato Peter Arduini, Presidente e CEO di GE HealthCare. “L'acquisizione di Intelerad arricchirà il nostro portafoglio di prodotti con ulteriori soluzioni intelligenti e basate sul cloud nel campo della radiologia e della cardiologia ed estenderà le nostre capacità alle reti ambulatoriali, consentendo ai team di assistenza di essere più efficienti, migliorare i risultati e fornire cure di precisione ai pazienti a livello globale. Di conseguenza, prevediamo di accelerare la nostra crescita nei prodotti SaaS e nei ricavi ricorrenti, compiendo un altro passo importante come fornitore di soluzioni sanitarie”.

L'imaging ambulatoriale rappresenta un'opportunità interessante e in forte crescita, con un valore di oltre 2 miliardi di dollari, per GE HealthCare in tutto il mondo. Si prevede che le soluzioni basate su cloud o native per il cloud cresceranno a un tasso a doppia cifra nel medio termine, trainate dall'accelerazione dell'adozione globale del cloud e del SaaS, dal passaggio alle procedure ambulatoriali e dalla domanda di soluzioni integrate in grado di aumentare l'efficienza operativa.
