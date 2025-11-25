GE HealthCare si rafforza nell'imaging basato su cloud con l'acquisizione di Intelerad per $ 2,3 miliardi

GE HealthCare

(Teleborsa) -- azienda leader a livello mondiale nell'innovazione della tecnologia medica, della diagnostica farmaceutica e delle soluzioni digitali - ha stipulato unper un. La transazione dovrebbe essere completata nellaL’acquisizione sottolinea il continuo impegno di GE HealthCare per lein tutti i contesti di cura e rafforza l'obiettivo dell'azienda di triplicare la propria offerta di prodotti basati sul cloud entro il 2028.Intelerad è un'azienda leader nel settore dei software di imaging medico e delle soluzioni digitali per il flusso di lavoro aziendale, con una presenza significativa nel settore dell'assistenza ambulatoriale. I suoi prodotti cloud-first sono progettati per la radiologia e la cardiologia e si estendono sia all'assistenza ospedaliera che ambulatoriale.. Insieme, queste capacità combinate creeranno un'offerta di imaging più completa, cloud-first e basata sull'intelligenza artificiale che coprirà diversi contesti di cura, dai grandi centri medici accademici alle reti ambulatoriali in rapida espansione.“Gli ospedali e gli ambulatoriali devono far fronte a una crescente domanda di imaging e a un aumento del numero di pazienti, pertanto stanno cercando di semplificare e unificare i loro flussi di lavoro”, ha affermato. “L'acquisizione di Intelerad arricchirà il nostro portafoglio di prodotti con ulteriori soluzioni intelligenti e basate sul cloud nel campo della radiologia e della cardiologia ed estenderà le nostre capacità alle reti ambulatoriali, consentendo ai team di assistenza di essere più efficienti, migliorare i risultati e fornire cure di precisione ai pazienti a livello globale. Di conseguenza,”.. Si prevede che le soluzioni basate su cloud o native per il cloud cresceranno a un tasso a doppia cifra nel medio termine, trainate dall'accelerazione dell'adozione globale del cloud e del SaaS, dal passaggio alle procedure ambulatoriali e dalla domanda di soluzioni integrate in grado di aumentare l'efficienza operativa.