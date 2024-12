Opening Bell stonata per Wall Street

Nvidia

(Teleborsa) - Prevale cautela alla borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sulle tensioni geopolitiche: tra Stati Uniti e Cina sul fronte dei chip e, l'allarme in Medio Oriente, dopo la caduta in Siria del regime di Bashir Al Assad.Il mood degli addetti ai lavori resta condizionato anche dalle prossime decisioni che prenderanno le: giovedì, la Banca centrale europea, in tema di tassi di interesse e la settimana prossima, lache avrà il tempo di valutare l'andamento dell'inflazione, dato in calendario domani.Sul fronte macroeconomico, è migliorata la, esclusi i settori agricolo e statale, in linea con le attese degli analisti. Il, importante termometro delle pressioni inflazionistiche, è aumentato meno delle previsioni.Sul versante societario, occhi aposta sotto indagine in Cina, per l'acquisizione della società Mellanox, per possibili violazioni della legge antimonopolio del Paese.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un frazionale calo dello 0,39%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.051 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,24%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,21%).