Somacis, S&P assegna rating "B" con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings haa Castello Bidco, la holding di primo livello di, importante azienda italiana attiva nella progettazione e produzione di circuiti stampati ad alta complessità.Il 26 novembre 2024,ha concluso l'acquisizione di Somacis (inclusa l'acquisizione di Dyconex recentemente annunciata) per 630 milioni di euro; a sua volta, Somacis acquisirà il produttore diper 415 milioni di euro nel secondo trimestre del 2025.Ildi 1è stato finanziato con 550 milioni di euro di obbligazioni senior garantite emesse da Castello Bidco e 535 milioni di euro di capitale conferito dai proprietari, gli sponsor finanziari Bain Capital (proprietà al 64%) e Chequers (15%) e gli azionisti di minoranza costituiti principalmente dal management (21%).S&P afferma che Somacis trae vantaggio da relazioni di lunga data con i propri clienti, esposizione a mercati finali con solide prospettive di crescita, una catena di fornitura diversificata e margini e flussi di cassa stabili; questi punti di forza sono bilanciati dalledell'azienda, dall'assenza di diversificazione al di fuori della produzione di circuiti stampati e dalla mancanza di una posizione di leadership di mercato.L'outlook stabile riflette l'aspettativa che l'entità consolidata genererà una crescita organica deidi circa il 16% nel 2024 e di circa l'8% all'anno in seguito, con l'attività coreana ad alto margine che aiuta iad avvicinarsi al 35% nel 2025, traducendosi in un free cash flow operativo rispetto al debito vicino al 5% l'anno prossimo e una leva finanziaria di 5,0x o inferiore nel 2024-2025.