Eventi e scadenze dell'11 dicembre 2024

Domenica 08/12/2024

Martedì 10/12/2024

Mercoledì 11/12/2024

AbitareIn

Adobe Systems

Mastercard

(Teleborsa) -- Circo Massimo, Roma - La grande manifestazione annuale della destra italiana ospiterà le più importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali con dibattiti su politica e non solo, anche con protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione. Chiuderà la Kermesse Giorgia Meloni- Sala della Protomoteca, Campidoglio - Cerimonia di apertura alla presenza del Presidente Mattarella. L'evento riunisce i Presidenti delle Province, i Sindaci e i Consiglieri di tutta Italia e i rappresentanti di Governo, Parlamento, forze economiche e sociali. Interverranno, tra gli altri, i ministri Calderoli, Piantedosi e Zangrillo- I reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, accompagnati dal ministro degli Esteri José Manuel Albares, arriveranno in Italia per una visita di Stato, con tappe a Roma e a Napoli. Verranno ricevuti dal Presidente Sergio Mattarella al Quirinale e dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Doria Pamphilj- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia10:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen./ Set. 202410:00 -- Bianca Maria Palace Hotel, Milano - press briefing con Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, per ripercorrere le tappe principali dell’ultimo anno e fare una preview delle rotte della stagione estiva 202510:00 -- Roma - Alla presentazione del Rapporto annuale AdEPP "Previdenza, Investimenti, Welfare, Giovani" interverranno, tra gli altri, il ministro Calderone, il Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Tajani, il Sottosegretario Durigon e il Presidente dell'AdEPP, Oliveti10:30 -- Aeroporto Bergamo - Conferenza stampa SACBO di fine anno10:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dall'Associazione Italiana Content & Digital Creators insieme ad INPS e con Assoinfluencer, per presentare la circolare dell'INPS che regolamenta il comparto della Creator Economy dal punto di vista previdenziale e contributivo. Tra i presenti, il Sottosegretario Bitonci, il Presidente INPS e il Direttore Generale ISTAT11:00 -- Località Podere Rota, Terranuova Bracciolini (AR) - Conferenza stampa di inaugurazione del nuovo impianto di Iren di recupero materie prime critiche e metalli preziosi. Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, Luca Dal Fabbro (Presidente Iren) e Gianluca Bufo (AD Iren)11:00 -- Palazzo Brancaccio, Roma - L'assemblea "Ritrovare la strada Insieme per affrontare la transizione" sarà un confronto tra Associati e stakeholder per fare il punto sulle attività associative e sui temi centrali nel dibattito relativo all'evoluzione del settore. Tra gli interventi, Roberto Vavassori, Presidente ANFIA e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy12:00 -- Nuova classificazione Ateco 2025: gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti13:30 -- Aula della Commissione Politiche Ue del Senato - Le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono l’audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito al 'Libro verde made in Italy 2030' sulla politica industriale15:00 -- Lanterna di Fuksas, Roma - Apriranno i lavori Cristian Signoretto e Marta Bucci, Presidente e DG di Proxigas. Interverranno, tra gli altri, Stefano Besseghini (Presidente di ARERA), Claudio Descalzi (AD di Eni), Paolo Gallo (AD di Italgas), Monica Iacono (AD di Engie Italia), Nicola Monti (AD di Edison), Stefano Venier (AD di Snam) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin15:10 -- Montecitorio - Cerimonia in occasione della visita di Stato di Re Felipe VI e della Regina Letizia di Spagna, innanzi alle Camere riunite. Indirizzi di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato Ignazio La Russa16:15 -- La Commissione Attività produttive nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di economia dello spazio, svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso- Asta BOT- CDA: Bilancio- Risultati di periodo12:20 -- Appuntamento: Mastercard Economic Outlook 2025 - Analisi macroeconomica che illustra le prospettive del nuovo anno, con un focus sui settori che guideranno la crescita, con particolare attenzione all’andamento del settore travel, e sull’evolversi dei pattern di spesa dei consumatori. Interverranno: Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard Natalia Lechmanova, Senior Economist, Europe & Middle East Africa di Mastercard. La conferenza stampa si terrà presso gli uffici Mastercard all’interno dello Spaces Turati, a Milano