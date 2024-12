Klarna, sanzione da 43 milioni di euro per violazione delle normative antiriciclaggio

(Teleborsa) - Finansinspektionen (FI), l'autorità di vigilanza finanziaria svedese, ha emesso una(circa 43 milioni di euro) nei confronti di, startup fintech svedese che fornisce servizi finanziari online, per aver violato le normative antiriciclaggio.FI ha indagato nel periodosulla conformità di Klarna alle normative antiriciclaggio, inclusi i requisiti di una valutazione generale del rischio e le procedure e le linee guida di due diligence dei clienti.L'indagine dimostra che Klarna ha "", si legge in una nota. La valutazione generale del rischio di Klarna ha presentato carenze significative; ad esempio, non conteneva alcuna valutazione su come i prodotti e i servizi della banca potrebbero essere utilizzati per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Inoltre, la banca non aveva procedure e linee guida che catturassero tutte le situazioni in cui dovrebbero essere adottate misure di due diligence per i clienti che utilizzano il prodotto di fatturazione di Klarna."Le normative antiriciclaggio devono essere rispettate - affermadi FI - È importante contrastare il rischio che le operazioni dell'azienda possano essere utilizzate da criminali. La nostra indagine dimostra che Klarna non ha rispettato i requisiti, tra le altre cose, di una valutazione generale del rischio e di procedure e linee guida per le misure di due diligence. Ci sono quindi motivi per intervenire contro la banca".