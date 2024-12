Macy's taglia guidance sull'utile dopo rettifica per errore contabile

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha chiuso ildel 2024 conin calo del 2,4% a 4,7 miliardi di dollari, con vendite comparabili in calo del 2,4% su base di proprietà e dell'1,3% su base di proprietà più licenza. L'è stato di 0,10 dollari e l'EPS rettificato è stato di 0,04 dollari, rispetto all'EPS di 0,15 dollari e all'EPS rettificato di 0,21 dollari nel terzo trimestre del 2023.L'azienda prevede uncompreso tra 2,25 e 2,50 dollari, rispetto alla precedente previsione di 2,34-2,69 dollari, con la guidance che è stata aggiustata per tener conto di un errore contabile. Il mese scorso Macy's ha detto che un singolo dipendente ha "intenzionalmente" effettuato registrazioni contabili errate per nascondere spese di consegna.Oggi Macy's ha detto che il margine lordo come percentuale delle vendite nette, l'EBITDA rettificato e la guidance EPS rettificato includono l'di 13 milioni alle spese di consegna nel terzo trimestre del 2024, nonché un impatto stimato aggiornato delle spese di consegna di 66 milioni per il quarto trimestre del 2024, per un impatto stimato per l'intero anno di 79 milioni.