Nasdaq sopra 20.000 punti per la prima volta con rally tech. Record per Tesla

(Teleborsa) -, dopo che gli ultimi dati sull'inflazione hanno centrato le stime degli analisti, rafforzando le aspettative che la Federal Reserve continuerà a tagliare i tassi di interesse nella riunione di questo mese. Spicca il rialzo di, dopo indiscrezioni sul fatto che il produttore di chip sta lavorando a un accordo di intelligenza artificiale con, mentreha toccato ungrazie a vendite positive in Cina.Secondo il rapporto del Dipartimento del lavoro , l'è aumentato dello 0,3% su base mensile a novembre e del 2,7% su base annuale, in linea con le stime. Anche l'inflazione core non ha sorpreso, assestandosi al +0,3% su mese e al +3,3% su anno.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono ora unanella riunione di questo mese (rispetto all'89% di ieri e al 78% di una settimana fa). Le scommesse erano aumentate dopo il rapporto sull'occupazione di venerdì, che ha mostrato un'impennata nella crescita occupazionale.Tra leha annunciato che porrà fine allo sviluppo dei robotaxi nella sua attività Cruise,ha tagliato le sue previsioni di profitto annuale,ha comunicato un aumento del capex e della produzione nel nuovo piano,ha reso noto che citerà in giudizioper violazione dell'accordo di fusione.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione nulla sul, mentre, al contrario, l'continua la giornata in aumento dello 0,85%. Balza in alto il(+1,74%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,15%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+3,09%),(+1,70%) e(+1,57%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,15%) e(-0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,58%),(+2,50%),(+2,25%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,99%.scende dell'1,90%. Calo deciso per, che segna un -1,88%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.Tra i(+5,33%),(+4,69%),(+4,63%) e(+4,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,01%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,22%. Tentenna, che cede l'1,34%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18%.