Oltre 200 protagonisti dell’innovazione al quinto meeting del Sistema Invitalia Startup

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Roma, presso, il, intitolato "". L’evento ha riunito: 170 startup innovative, 30 investitori e 35 open innovator, provenienti da tutta Italia. Realizzato grazie al network istituzionale creato da Invitalia nel 2018, l’evento mira a favorire incontri e sinergie tra imprese, territori e soggetti che operano nel campo dell’innovazione.Tra le startup presenti, selezionate per il loro avanzamento tecnologico e il potenziale di crescita, spiccano le testimonianze di due imprenditrici di successo:(Health Remote Monitoring System), spin-off dell’Università Campus Biomedico di Roma, che sviluppa dispositivi medici indossabili per il monitoraggio remoto dei pazienti tramite intelligenza artificiale., startup di Bolzano che accelera la decarbonizzazione dei trasporti attraverso la piattaforma H2LLO™? Smart per la misurazione e rendicontazione delle emissioni di carbonio.Il, il più grande network istituzionale dell’innovazione in Italia, ha facilitato oltre 6.360 incontri di orientamento con 4.000 team imprenditoriali, portando a una percentuale di approvazione del 67% dei progetti presentati.ha sottolineato l’importanza dell’incontro fisico tra imprenditori e investitori: "La ctra il mondo degli imprenditori e il mondo degli investitori è fondamentale. Abbiamo creduto moltissimo in questo network avviato nel 2018 che oggi ci consente di avere contatti con oltre 4.000 team. I risultati si sono visti: solo l’anno scorso abbiamo sostenuto lacon un forte protagonismo dei giovani. Attraverso lo strumento Smart&Start, abbiamo avviato più di 1.600 startup innovative, creando oltre 11.000 posti di lavoro".L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e accademiche di rilievo, tra cui Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, e Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza. Con "Connettere, Collaborare, Crescere", Invitalia rinnova il suo impegno verso lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale dinamico e competitivo.