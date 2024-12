Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Gli investitori aspettano i numeri sui prezzi al consumo statunitensi, del mese di novembre, per capire le prossime mosse dellache si riunirà la prossima settimana. Intanto, domani, giovedì 12 dicembre, sarà la volta dellache dovrebbe annunciare un taglio dei tassi di 25 punti base. Restando in materia di politica monetaria, è attesa oggi pomeriggio la decisione dellada cui si attende una riduzione del costo del denaro di 50 punti base.Sul mercato valutario, poco mosso l'che scambia sui valori della vigilia a 1,052. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.695,8 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,51%.In salita lo, che arriva a quota +112 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,21%.resta vicino alla parità(-0,01%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,47% a 34.688 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.922 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,22%),(+2,10%),(+1,81%) e(+1,77%).Al Top tra le azioni italiane a(+4,86%),(+2,98%),(+2,53%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.