Wall Street in rialzo dopo inflazione senza sorprese. Verso nuovo taglio Fed

(Teleborsa) -dopo che gli ultimi dati sull'inflazione hanno centrato le stime degli analisti, rafforzando le aspettative che la Federal Reserve continuerà a tagliare i tassi di interesse nella riunione di questo mese.Secondo il rapporto del Dipartimento del lavoro , l'è aumentato dello 0,3% su base mensile a novembre e del 2,7% su base annuale, in linea con le stime. Anche l'inflazione core non ha sorpreso, assestandosi al +0,3% su mese e al +3,3% su anno."L'inflazione core in linea con le attese. Dopo i dati di oggi, la Fed si accinge ad affrontare le festività natalizie confidando ancora nel processo di disinflazione e riteniamo che sia ancora orientata verso un ulteriore e graduale allentamento monetario per l'anno nuovo", ha detto Whitney Watson, global co-head and co-chief investment officer of Fixed Income and Liquidity Solutions di Goldman Sachs Asset Management.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono ora unanella riunione di questo mese (rispetto all'89% di ieri e al 78% di una settimana fa). Le scommesse erano aumentate dopo il rapporto sull'occupazione di venerdì, che ha mostrato un'impennata nella crescita occupazionale.Tra leha annunciato che porrà fine allo sviluppo dei robotaxi nella sua attività Cruise,ha tagliato le sue previsioni di profitto annuale,ha comunicato un aumento del capex e della produzione nel nuovo piano,ha reso noto che citerà in giudizioper violazione dell'accordo di fusione.Guardando aidi Wall Street, ilsi attesta sui valori della vigilia a 44.313 punti, mentre, al contrario, aumento per l', che si porta a 6.067 punti (+0,53%). In rialzo il(+0,98%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,62%).