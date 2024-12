Mercati in stand-by con focus sulle banche centrali. A Milano corre Brunello Cucinelli

UniCredit

(Teleborsa) -. La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha abbassato il tasso guida di 50 punti base allo 0,5%, più dei 25 punti base attesi dal mercato. Si tratta del tasso più basso da fine 2022, mentre un taglio di 50 punti base non si vedeva dal 2008.Oggi la, portando il tasso di deposito al 3%. "Data l'elevata incertezza associata all'esito delle elezioni presidenziali statunitensi, pensiamo che la BCE manterrà un approccio basato sui dati, riunione per riunione, per stabilire i tassi di interesse - commentano gli analisti di- Tuttavia, è possibile un'inclinazione accomodante se la banca centrale desidera indicare una maggiore convinzione che la posizione politica debba spostarsi verso un livello più neutrale".Oggi, mentre negli Stati Uniti saranno diffusi i prezzi alla produzione di novembre e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. I dati sull'inflazione statunitense in linea con le attese usciti ieri hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve la prossima settimana.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,051. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.716,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 70,57 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +108 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,23%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,17%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,43%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 37.113 punti. Senza direzione il(+0,11%); in moderato rialzo il(+0,23%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 6,21% dopo la revisione al rialzo della guidance . Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,29%.avanza dell'1,94%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,85%),(+3,60%),(+2,33%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,13%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,12%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,07%.