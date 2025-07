Chiusura mista per le Borse europee. A Milano male le banche e tonfo di Iveco

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Nel complesso, i mercati sembrano continuare a scommettere su un'evoluzione positiva degli accordi commerciali per scongiurare tariffe molto più penalizzanti a partire dal prossimo 1° agosto e nonostante le continue dichiarazioni del Presidente Trump su tale tema.Sul fronte macroeconomico, inl'inflazione di giugno è stata confermata in calo al 2%, mentre inil deficit delle partite correnti è stato in calo a maggio. La produzione industriale inè tornata a calare a maggio di -0,7% m/m, dopo l’incremento di 0,9% m/m messo a segno ad aprile. La flessione è più ampia delle attese di consenso fissate a -0,2% m/m. La variazione annua corretta per gli effetti di calendario è tornata in rosso a -0,9% (contro +0,4% a/a atteso), dopo il brevissimo passaggio in territorio marginalmente positivo (+0,1%) il mese precedente.Per quanto riguarda la politica monetaria, i pubblicati ieri sera hanno mostrato una spaccatura all'interno del FOMC sul percorso di riduzione dei tassi, con solo "un paio" di membri aperti a considerare una riduzione dell'intervallo obiettivo per il tasso di riferimento già nella prossima riunione di luglio. Stamattina, la ha lasciato i tassi invariati al 2,5%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. L'è sostanzialmente stabile su 3.319,4 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 66,87 dollari per barile, con un ribasso del 2,21%.Balza in alto lo, posizionandosi a +88 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,48%.piccola perdita per, che scambia con un -0,38%,avanza dell'1,23%, eavanza dello 0,30%.Segno meno in chiusura per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,72%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,64%, chiudendo a 43.072 punti. In moderato rialzo il(+0,39%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,58%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,34%),(+3,43%),(+3,18%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,12%. Calo deciso per, che segna un -2,94%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,93%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,50%.Tra i(+6,36%),(+5,80%),(+3,35%) e(+3,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,80%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,13%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.