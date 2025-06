Pioggia di vendite a Milano e sulle Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, così come per le principali Borse europee. Gli investitori sono tornati ad essere preoccupati dal conflitto mediorientale tra Iran e Israele, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto l'evacuazione di Teheran.Bilancio negativo anche per la borsa americana, dove l'segna un calo dello 0,34%. La Federal Reserve terrà oggi il primo giorno della sua riunione di politica monetaria, la cui decisione è prevista per mercoledì sera. Domani saranno rese note anche le decisioni di Riksbank e Norges Bank, mentre giovedì tocca a Bank of England e Banca Nazionale Svizzera.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,03%.Lopeggiora, toccando i +91 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,41%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,46%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,76%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,36%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 41.825 punti.In frazionale calo il(-0,64%); come pure, poco sotto la parità il(-0,67%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,33%.In luce, con un ampio progresso del 2,09%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,66%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,13%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,62%.scende del 2,70%.Calo deciso per, che segna un -2,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,08%.del FTSE MidCap,(+3,06%),(+1,43%),(+1,36%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.