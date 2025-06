Mercati europei deboli in attesa della Fed e con focus su Medio Oriente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa dell'evento principale della giornata che si terrà negli Stati Uniti con la. Analisti e mercato non prevedono modifiche al tasso di riferimento e l'attenzione si concentrerà, come di consueto, sia sulle nuove previsioni che sul discorso del presidente Jerome Powell, mentre, nonostante la recente de-escalation tariffaria, l'impatto dei dazi definitivi genera un elevato livello di incertezza e si prevede che peserà sugli investimenti delle imprese, sull'occupazione e sul potere d'acquisto delle famiglie.Intanto, laha tagliato il tasso di interesse di riferimento dal 2,25% al 2,00%, come previsto, e ha affermato che, data la debole pressione sui prezzi, potrebbe allentarlo ulteriormente entro la fine dell'anno per stimolare la crescita. Anche la(BoE), la(SNB) e laannunceranno giovedì le rispettive decisioni di politica monetaria.Sul fronte geopolitico, i, poiché appare sempre più probabile che gli Stati Uniti si intromettano negli scontri in corso tra Israele e Iran. Ieri Donald Trump ha chiesto una "resa incondizionata" da parte dell'Iran e ha minacciato di schierare l'esercito americano.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,15. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 74,71 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,36%, poco mosso, che mostra un -0,04%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,25%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.324 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 41.753 punti, sui livelli della vigilia. In lieve ribasso il(-0,35%); pressoché invariato il(+0,08%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,90%),(+1,31%),(+1,29%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,12%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,05%.Tra i(+2,10%),(+1,84%),(+0,93%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,18%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%. Tentenna, che cede l'1,45%.