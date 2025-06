Borse europee in rialzo con allentamento tensioni commerciali. Milano zavorrata dalle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -al rialzo degli Eurolistini. Il sentiment beneficia dei segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington che fanno sperare in una de-escalation della guerra sui dazi avviata dagli Stati Uniti.Sul fronte macroeconomico, l'è risultata sopra le attese a giugno sia in(+0,9% su anno) che in(+2,2% su anno). Inoltre, i consumi delle famiglie francesi hanno rallentato al +0,2% su mese a maggio, mentre le vendite al dettaglio di maggio in Spagna hanno segnato un +4,8% su anno. In, a giugno l'indice didelle imprese è salito per il secondo mese consecutivo, mentre la fiducia dei consumatori è tornata a calare dopo la crescita dello scorso mese. Nella, la fiducia dell'economia è peggiorata inaspettatamente a giugno.Negli, oggi sono(i dati precedenti sull'indice dei prezzi al consumo e sulle vendite al dettaglio hanno indicato una moderazione della crescita dei prezzi e dei consumi reali). È prevista anche la revisione del sondaggio sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan di giugno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.288,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,87%), raggiunge 65,81 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +86 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,39%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,84%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,43%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 41.851 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,53%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,41%).di Milano, troviamo(+2,87%),(+2,35%),(+1,60%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,14%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,99%.scende del 2,39%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.di Milano,(+6,29%),(+5,64%),(+4,73%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,48%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%. Tentenna, che cede lo 0,89%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.