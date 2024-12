Wall Street cauta in attesa della Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 44.073 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.077 punti. Leggermente negativo il(-0,24%); senza direzione l'(-0,17%).I dato sull’inflazione a novembre è salita ai massimi da aprile, i prezzi alla produzione hanno mostrato una crescita più delle stime, sempre a novembre. Superiori alle previsioni anche i numeri sui sussidi alla disoccupazione. Statistiche importanti in vista della riunione della Federal Reserve, in calendario il 18 dicembre: il mercato scommette che la banca centrale americana ridurrà il costo del denaro di 25 punti base.Dall'altra parte dell'oceano, la BCE ha tagliato di 25 punti base il costo del denaro, come nelle aspettative degli analisti. Mossa a sorpresa, invece, della banca elvetica per sostenere l'economia, con un taglio superiore alle previsioni.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,57%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+2,46%),(+1,45%),(+1,32%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.scende dell'1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,51%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Tra i(+16,36%),(+3,36%),(+2,46%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,55%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,20%.