Zurich Bank entra nel mercato degli asset illiquidi con Zurich Private Debt ELTIF

(Teleborsa) -lancia sul mercato italiano, fondo della SICAV Zurich Global Private Asset Solutions. Si tratta della prima di una serie di strategie di private markets che consentiranno ai clienti di Zurich Bank di accedere ad, grazie alla consolidata esperienza della Rete negli investimenti tradizionali e alternativi e a una forte collaborazione con il Gruppo Zurich.sarà affidata a, leader europeo indipendente nel mercato del private credit. Ildel fondo, le linee guida e gli investimenti con cui ilinveste in una analoga strategia, con- dopo un iniziale periodo di lancio - che ne andranno a completare il profilo distintivo.Il lancio di Zurich Private Debt ELTIF riflette l’ambizione con cui il Gruppo Zurich e Zurich Bank collaborano al fine diaccesso ai mercati privati attraverso. L’introduzione di soluzioni di private markets permettono a Zurich Bank di potenziare l’attrattività della propria offerta, diversificando i portafogli dei propri clienti e offrendo la possibilità d’investire secondo i principiLa sostenuta crescita registrata dall’asset class del debito privato unita ad una volatilità contenuta, rendonoche desideranoattraverso una specifica esposizione ai mercati privati, guidati dalla stessa esperienza con cui il Gruppo Zurich ha effettuato investimenti in questo mercato negli ultimi 15 anni."I mercati privati, e in particolare l’asset class del private debt, si sono dimostrati i veri vincitori dell’ultimo biennio. Con una crescita significativa e un valore di oltre 450 miliardi di dollari, il mercato europeo del debito privato offre moltissime opportunità inesplorate", afferma S, Direttore Generale di Zurich Bank, spiegando che fra le opportunità vi sono "quelle offerte dalle medie imprese europee, un punto di riferimento fondamentale per gli investitori che vogliono sfruttare lo spirito imprenditoriale dell’area e il suo potenziale, ottenendo al contempo rendimenti nel lungo periodo"."Con il lancio di Zurich Private Debt ELTIF in Italia - sottolnea - confermiamo ancora una volta la nostra volontà di offrire una gamma sempre più diversificata di soluzioni d’investimento, aprendoci a nuove asset class, ma continuando a garantire agli investimenti dei nostri clienti lo stesso livello di cura e attenzione che da 150 anni il Gruppo Zurich dedica ai propri"., Chief Investment Officer di Zurich Insurance Group, ha affermato che "il lancio di Zurich Private Debt ELTIF riflette l’ambizione di Zurich di aprire la nostra esperienza nei mercati privati ai nostri clienti attraverso soluzioni innovative e di alta qualità gestite da asset manager leader di mercato".