Banca d'Italia: prospettive economiche per l’Italia 2024-2027

(Teleborsa) - La Nota sulle, elaborata dagli esperti dellanell’ambito dell’esercizio coordinato dell’, traccia uno scenario caratterizzato da, pur in un contesto di elevata incertezza internazionale. Le proiezioni, basate sulle informazioni disponibili fino al 27 novembre, sono corrette per il diverso numero di giornate lavorative rispetto a quelle del MEF, riportate nel Piano strutturale di bilancio di medio termine pubblicato il 27 settembre.Per il 2024,, sostenuta dal consolidamento dei consumi interni e dalla ripresa delle esportazioni. Gli investimenti saranno influenzati dalla riduzione degli incentivi all’edilizia residenziale, ma beneficeranno dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del graduale calo dei costi di finanziamento.L’inflazione si manterrebbe contenuta, attestandosi all’1,1% nel 2024, all’1,5% nei due anni successivi e al 2% nel 2027. Questo rialzo sarebbe principalmentee, nel 2027, agli effetti temporanei dell’introduzione della normativa ETS2 sull’emission trading. L’inflazione di fondo scenderebbe dal 2,2% del 2023 a poco più dell’1,5% nel triennio 2025-2027, con le pressioni derivanti dal costo del lavoro largamente compensate dai margini di profitto delle imprese.L’occupazione continuerà a crescere, anche se a ritmi inferiori rispetto al prodotto.Le previsioni sono condizionate da fattori di rischio significativi, legati alle tensioni geopolitiche e a un possibile inasprimento delle politiche protezionistiche internazionali, che potrebbero penalizzare le esportazioni e la fiducia di famiglie e imprese. D’altro canto,influenzando l’andamento generale dell’economia.Dal report emerge che la crescita moderata e la stabilità inflazionistica dipenderanno daldalla gestione dei costi energetici e dall’attuazione delle riforme previste nel PNRR, in un contesto di equilibrio tra sostenibilità economica e politiche di supporto sociale.