Eurolistini in leggero rialzo nonostante segnali contrastanti da dati macro

(Teleborsa) -da parte della Svizzera (50 punti base allo 0,5%, più dei 25 punti base attesi), del Canada (per quinto meeting consecutivo al 3,25%) e della Banca centrale europea (come da attese a 25 punti base, anche se ci sono state discussioni su 50 punti base)., membro del consiglio direttivo BCE, ha detto che la banca centrale probabilmente allenterà ulteriormente i tassi l'anno prossimo e che si trova a suo agio con le proiezioni del mercato sui tassi futuri., con l'attenzione che sarà probabilmente sulla conferenza stampa e se il presidente della Fed Powell confermerà le aspettative del mercato secondo cui non dovrebbero essere previsti tagli consecutivi nel 1° trimestre 2025.Sul fronte macroeconomico, nella produzione industriale è diminuita a sorpresa a ottobre, ilil surplus della bilancia commerciale è calato più delle attese a ottobre, inl'inflazione di novembre è stata rivista al -0,1% su mese, inl'inflazione di novembre è stata confermata a +2,4% su anno, inla produzione industriale è scesa meno delle attese a ottobre su anno ed è rimasta invariata su mese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,049. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 70,64 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +118 punti base, con un forte incremento di 11 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,36%.avanza dello 0,27%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,24%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 37.170 punti. Poco sopra la parità il(+0,25%); senza direzione il(+0,02%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,76%.avanza del 2,13%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,78%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+3,01%),(+2,12%),(+1,81%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,96%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.