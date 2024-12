ICOP, commessa microtunnel nel settore elettrico in Germania da 30 milioni di euro

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, si è aggiudicata una, per la costruzione di una linea di trasmissione da 380 kV lunga circa 155 km tra Stade e Landesbergen (Germania), che sostituirà l'attuale linea da 220 kV.La commessa,, permette alla società di entrare in un nuovo mercato, allargare le applicazioni in ambito microtunnel in un settore in forte crescita e consolidare la propria presenza in Germania."Questa commessa rappresentaper ICOP - ha dichiarato l'- Abbiamo identificato alcune priorità strategiche per la crescita del Gruppo anche oltre il 2026, tra cui l'esplorazione di nuove applicazioni delle tecnologie trenchless per rispondere alle elevate esigenze del settore delle reti ad alta tensione. L'aggiudicazione di questo progetto in Germania ci permette di entrare in un mercato per noi nuovo, aprendo la strada a un futuro di grandi opportunità in un settore che richiederà investimenti significativi nel lungo periodo, non solo in Germania".Il progetto assegnato a ICOP si inserisce in un, che prevede investimenti significativi per potenziare la rete di distribuzione energetica tra le regioni settentrionali, dove si concentra la produzione di energia eolica, e le regioni meridionali.