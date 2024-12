Sciuker Frames, Stefano Matetich cooptato in CdA

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.Il nuovo consigliere,con una solida esperienza nei settori del diritto civile, societario, fallimentare e tributario, ha ricoperto prestigiosi incarichi per conto del MiSE, oltre a ruoli come curatore fallimentare, commissario giudiziale e docente in ambito accademico.Dal gennaio 2023 èdi Sciuker Frames, e successivamente è entrato nei Consigli di Amministrazione di Teknika e GC Infissi, consolidando la sua esperienza manageriale nel settore industriale.Alla data odierna, Matetichnella società.