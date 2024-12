Seduta positiva a New York. Al Nasdaq vola Broadcom

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Broadcom

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 44.012 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.071 punti. In denaro il(+0,89%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,49%).Gli investitori puntano a un taglio di 25 punti base da parte della Banca centrale americana, nella prossima riunione, dopo gli ultimi rapporti sull’inflazione.Sul fronte societario, brillagrazie alla trimestrale che ha evidenziato l'enorme potenzialità dell'intelligenza artificiale.