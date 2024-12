Solid World, accordo con TWIN Helix per distribuzione della biostampante 3D Electrospider

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha, attiva nella commercializzazione di tecnologie innovative per i laboratori di ricerca scientifica in ambito biomedicale.La partnership, dellacon tacito rinnovo, prevede la distribuzione in Italia della biostampante 3D Electrospider."Siamo lieti di annunciare questa collaborazione con TWIN Helix, un partner strategico che condivide la nostra visione di innovazione e progresso nel settore delle scienze della vita - ha dichiarato l'- Questo accordo rappresenta un punto di svolta per portare la nostra tecnologia Electrospider a un pubblico sempre più ampio, supportando la ricerca scientifica con strumenti all'avanguardia".