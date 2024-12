Wall Street in ribasso dopo prezzi alla produzione sopra le attese

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,53% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata il 5 di questo mese, di sei ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.051 punti. In lieve ribasso il(-0,68%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,61%).Le vendite sono arrivate dopo il rapporto sull', che ha: i prezzi all'ingrosso sono aumentati dello 0,4% il mese scorso, più della stima di consenso dello 0,2%.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,84%),(-0,83%) e(-0,77%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,28%),(+1,92%),(+1,50%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,33%.scende del 2,08%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,43%),(+3,28%),(+2,63%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -13,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,74%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,39%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 56,1 punti)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,1%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%).