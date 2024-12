Cy4Gate, contratto da 1,3 milioni di euro in ambito Decision Intelligence

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato undella durata di 3 anni con primario cliente istituzionale estero per l'acquisizione di tecnologie in ambito Decision Intelligence."Siamo orgogliosi di essere protagonisti di questa evoluzione, consapevoli che il futuro della Decision Intelligence si fonda sull'innovazione, sulla responsabilità e sulla capacità di offrire insight azionabili che trasformano i dati in vantaggi competitivi - ha detto l'- Questi nuovi contratti rappresentano non solo un successo commerciale, ma anche un passo importante verso la realizzazione della nostra visione di un ecosistema decisionale sempre più integrato, sicuro e orientato ai bisogni concreti dei nostri clienti".