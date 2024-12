Notorious Pictures, downgrade di Intermonte a Outperform con taglio TP

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 2 euro) ilsu, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, peggiorando anche lasul titolo a "" da "Buy".Gli analisti scrivono che a 4 anni dall'inizio dell'epidemia di Covid, periodo caratterizzato anche da un lungo sciopero dei creativi di Hollywood contro l'uso dell'intelligenza artificiale, le sale cinematografiche si sono riprese bene grazie al contributo dei blockbuster, mentre gli incassi al botteghino dei film indipendenti hanno registrato un calo ben più preoccupante del 70% rispetto ai biglietti venduti nel periodo pre-Covid. Questa tendenza di mercato non incide sul business di Notorious Cinemas (gestione dei cinema) ma ha chiaramente un impatto significativo sul segmento delle attività di distribuzione e produzione cinematografica in cui opera Notorious Pictures. Inoltre, le emittenti Over-The-Top (OTT) hanno notevolmente tagliato i loro budget per l'acquisto di film indipendenti. "In conclusione,", si legge nel report.Alla luce di questo mutato scenario, Intermonte immagina che Notorious adotterà un. In particolare, per quanto riguarda la produzione, il management ha deciso di lanciare nuovi progetti solo a condizione che siano in essere accordi per la capitalizzazione dell'opera che possano almeno garantire la copertura dei costi. Continuando ad applicare lo stesso approccio prudenziale, le stime del broker non presuppongono più il lancio di progetti legati alle serie TV, un'attività che al momento è molto rischiosa per un nuovo entrante. Per quanto riguarda l'attività di distribuzione, le stime prevedono l'acquisto e l'esposizione di un numero inferiore di film rispetto al passato, con una riduzione dell'investimento in ogni singolo film. Allo stesso tempo, c'è fiducia sul fatto che Notorious sarà in grado di trovare nuovi accordi per capitalizzare il suo ricco catalogo di diritti cinematografici. Infine, viene previsto che le condizioni di mercato nel settore della gestione dei cinema rimangano abbastanza positive e che i ricavi continuino a crescere, anche se a un ritmo leggermente più graduale.Intermonte evidenzia che i risultati del primo semestre hanno mostrato un forte calo dei margini, attribuibile a progetti di produzione e distribuzione cinematografica che hanno registrato risultati inferiori alle aspettative di budget. "Poiché è improbabile che questa situazione cambi nel prossimo futuro, stiamo adeguando le nostre stime per tenere conto di una riduzione dei budget di acquisto dei principali operatori dei media - si legge nella ricerca - D'altro canto, una buona affluenza al cinema è confortante per il settore della gestione dei cinema. Dopo aver considerato una significativa revisione delle stime per riflettere un approccio di riduzione del rischio da parte del management, riteniamo ancora di avere motivi per rimanere positivi sul titolo, ipotizzando un".