Commissione UE avvia procedimento formale contro TikTok per rischi elettorali

(Teleborsa) - Lahaper una sospetta violazione del Digital Services Act (DSA) in relazione all'obbligo di TikTok di valutare e mitigare adeguatamente i rischi sistemici legati all'integrità elettorale, in particolare nel contesto delle recenti elezioni presidenziali rumene del 24 novembre."Dobbiamo- ha commentato la- Ogni volta che sospettiamo tale interferenza, soprattutto durante le elezioni, dobbiamo agire rapidamente e con fermezza. A seguito di gravi indicazioni che attori stranieri hanno interferito nelle elezioni presidenziali rumene utilizzando TikTok, stiamo ora indagando a fondo se TikTok abbia violato il Digital Services Act non riuscendo ad affrontare tali rischi. Dovrebbe essere assolutamente chiaro che nell'UE tutte le piattaforme online, inclusa TikTok, devono essere ritenute responsabili".Il procedimento si concentrerà sulla gestione dei rischi per le elezioni o il discorso civico, collegati alle seguenti aree: idi TikTok, in particolare i rischi collegati alla manipolazione non autentica coordinata o allo sfruttamento automatizzato del servizio; le politiche di TikTok in materia die contenuti politici a pagamento.Per quanto riguarda entrambi gli elementi, uno dei sospetti che la Commissione intende indagare èposti da specifici aspetti regionali e linguistici delle elezioni nazionali.Dopo l'apertura formale del procedimento, la Commissione, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni, conducendo azioni di monitoraggio, interviste, ispezioni e richiedendo l'accesso agli algoritmi. Laper porre fine al procedimento formale. La durata di un'indagine approfondita dipende da diversi fattori, tra cui la complessità del caso, la misura in cui la società interessata collabora con la Commissione e l'esercizio dei diritti di difesa.