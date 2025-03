Acciaio, la Commissione Ue lavora a nuove tutele sul lungo termine contro i dazi Usa

(Teleborsa) - Lapresenterà nuove tutele a lungo termine "entro il terzo trimestre 2025" per l'per garantire "un livello appropriato di protezione alle frontiere oltre il 30 giugno 2026". È quanto contenuto in una bozza citata da Ansa sulche sarà presentato mercoledì. L'agenzia di stampa riporta che la decisione è stata presa alla luce della "situazione eccezionale" generatasi dopo l'introduzione dial 25% da parte dell'La Commissione starebbe inoltre valutando l'apertura di un'indagine sulper introdurre "eventuali misure di salvaguardia" che prevedano, come per l'acciaio, restrizioni temporanee all'import per scongiurare il dumping da Paesi terzi.