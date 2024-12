Landi Renzo, concluso AuCap: sottoscritto 82,8% delle nuove azioni

Landi Renzo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha comunicato che ad esito dele dell', risultavano sottoscritte 7.916.804 azioni di nuova emissione, pari a circa il 62,83% del totale delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione.Il 13 dicembre 2024 il CdA ha previsto, a fronte della disponibilità in tal senso manifestata dal socio di maggioranza GBD green by definition S.p.A. (GBD), dia GBD - alle medesime condizioni e al medesimo prezzo per azione - 2.520.161 delle restanti 4.683.196 Nuove Azioni rimaste inoptate a seguito dell'Offerta in Borsa.tutte le 2.520.161 Nuove Azioni ad esso offerte, per un controvalore di 4.999.999,42 euro.Pertanto, hanno avuto, all'esito del quale risultano complessivamente sottoscritte 10.436.965 Nuove Azioni, per un controvalore di 20.706.938,56 euro, corrispondenti all'82,83% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione.