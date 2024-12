Nuovo record per il Nasdaq, prevalgono le vendite sul Dow Jones

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

energia

sanitario

materiali

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,25%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 6.074 punti.In denaro il(+1,45%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,64%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,74%),(+1,29%) e(+1,01%). Nel listino, i settori(-2,19%),(-1,25%) e(-0,98%) sono stati tra i più venduti.