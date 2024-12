WeRoad raggiunge 100 milioni di euro di fatturato. Focus su marketplace e nuovi format

(Teleborsa) -, la principale scale-up italiana in ambito travel, ha, crescendo del 70% rispetto allo scorso anno, grazie alla crescita nel mercato italiano e a una rapida espansione internazionale. Fondata a Milano nel 2017 e parte di OneDay Group , l'azienda ha, offrendo esperienze localizzate in questi mercati.Inoltre, nel 2024 ha, una piattaforma internazionale pensata per viaggiatori da tutta Europa e oltre. WeRoad.com ha già ottenuto riscontri significativi in Scandinavia, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo, con prenotazioni provenienti da 103 Paesi in tutto il mondo."Restiamo pienamente impegnati nel nostro obiettivo di- ha dichiarato il- Solo quest'anno, 85.000 persone hanno viaggiato con WeRoad, una forte dimostrazione di come le nostre esperienze risuonino con la crescente passione dei Millennials per l'esplorazione e le connessioni significative".La crescita di WeRoad è testimoniata anche dal numero di- 200.000 ad oggi - e dalla sua rete di Coordinatori, che gestiscono la logistica e guidano i viaggi di gruppo. La community diconta ora 3.000 membri in tutta Europa.Guardando al futuro, WeRoad si concentrerà su tre innovazioni chiave:(lanciato in Italia e Spagna nel 2023, si è recentemente esteso a Regno Unito, Francia e Germania, consentendo a Coordinatori selezionati di creare itinerari su misura e gestire direttamente aspetti come alloggi, esperienze locali, prezzi e calendari di partenza);(ha introdotto una gamma di viaggi pensati per interessi specifici, tra cui Viaggi Attivi, Yoga & Benessere, Cibo e Vino, Musica, Letteratura e Tradizioni Locali, Templi dello Sport);(itinerari di 2-3 giorni sono progettati per viaggiatori in cerca di esperienze uniche e nuove connessioni in un tempo limitato).