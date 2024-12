BAPS approva piano al 2027: AUM in crescita del 36%

(Teleborsa) -, nata dalla fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha approvato "FUTURA", il, dopo la conclusione con successo del Piano "Back to Bank" (2022-2024).BAPS vuole proporsi come una banca più veloce e reattiva, grazie al continuo efficientamento dei processi e all'adozione di soluzioni avanzate. Per quanto riguarda la gestione del risparmio, l'obiettivo è una crescita deglidel 36% al 2027 (CAGR 24-27 dell'11%); per quanto riguarda la protezione, è attesa una crescita del 200% deiper cliente (CAGR 24-27 del 45%); per quanto riguarda il supporto alla clientela, si attende un aumento del 23% delle(CAGR 24-27 del 7%).FUTURA favorirà lo sviluppo di partnership strategiche con player industriali e tecnologici, creando un ecosistema innovativo che sappia offrire soluzioni integrate e valore aggiunto. Ilè visto in crescita dal 30% al 34% (aumento del 15% nel periodo).La vocazione territoriale di BAPS sarà ulteriormente rafforzata, con un modello di servizio fisico e digitale, capace di coniugare prossimità e innovazione. Lesaliranno da 25 a 40, mentre il grado disalirà al 45% dal 30%."FUTURA è il nostro progetto strategico per il futuro: un Piano di Impresa- ha commentato l'- Vogliamo essere una Banca moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata, capace di offrire risposte rapide e soluzioni innovative. La nostra sfida è quella di accompagnare famiglie e imprese verso il domani, diventando un partner sempre più attento e proattivo. Il futuro non si aspetta: si costruisce con visione e impegno, e con FUTURA ci prepariamo a farlo, insieme ai nostri clienti, ai nostri territori, ai nostri partner e alle nostre persone".