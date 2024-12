Cauta la Borsa americana nel giorno della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, con gli investitori in attesa della decisione odierna della Federal Reserve sui tassi d'interesse. Gli addetti ai lavori guarderanno anche ai "dot plot", ovvero le previsioni dei banchieri e, alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell per trarre indicazioni sulla politica monetaria del nuovo anno. Il mercato si aspetta un taglio di 25 punti al costo del denaro, mentre per il futuro scommette un atteggiamento più cauto della banca centrale americana.Domani mattina, invece, si concluderanno gli incontri della Bank of Japan e della Bank of England.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 43.515 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.044 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,38%); sulla parità l'(-0,19%).