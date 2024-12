Cauta Wall Street. Focus su verdetto Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

United Health

Boeing

Walt Disney

Dow

IBM

Travelers Company

Chevron

Honeywell International

Nvidia

Globalfoundries

ASML Holding

Advanced Micro Devices

DoorDash

Broadcom

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,34%, interrompendo la serie di nove ribassi consecutivi, iniziata il 5 di questo mese, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 6.059 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,16%); in moderato rialzo l'(+0,21%).Gli investitori in attesa della decisione odierna della Federal Reserve sui tassi d'interesse. Gli addetti ai lavori guarderanno anche ai "dot plot", ovvero le previsioni dei banchieri e, alla conferenza stampa del presidente Jerome Powell per trarre indicazioni sulla politica monetaria del nuovo anno. Il mercato si aspetta un taglio di 25 punti al costo del denaro, mentre per il futuro scommette un atteggiamento più cauto della banca centrale americana.Domani mattina, invece, si concluderanno gli incontri della Bank of Japan e della Bank of England.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,82%),(+2,45%),(+1,60%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,28%),(+3,24%),(+2,43%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,62%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,48%.