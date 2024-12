Domori, Giacomo Biviano nuovo Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il CdA di Domori ha accolto le dimissioni per questioni personali dell’Amministratore Delegato Janluca de Waijer; il ruolo è stato immediatamente affidato a Giacomo Biviano, Consigliere di Domori da più mandati e già Amministratore Delegato di Pintaudi e Presidente di Achillea, che come Domori (e Dammann Frères) fanno parte del Polo del Gusto.Lo annuncia la stessa società, con una nota, aggiungendo che nel corso del CdA di mercoledì, 11 dicembre, è stata comunicata anche la fine dei lavori nel nuovo stabilimento di Domori, riguardante il terzo e ultimo lotto che interessa l’area di produzione. Il Consiglio ha inoltre approvato una serie di indicazioni per l’implementazione dell’accordo con Irca Group, la cui firma risale a luglio 2024 e la cui pienaimplementazione delle attività è prevista all’inizio del 2025.