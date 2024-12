Giglio Group lancia ConfagriMarket con Confagricoltura e Consorzio Agrario di Ancona

Giglio Group

(Teleborsa) - Gestire in modo efficiente ordini e processi di vendita, ponendosi come uno e l'organizzazione degli spazi esterni. Questo è l'obiettivo di, la società nata oggi con l'approvazione del Consiglio di amministrazione di, che diventa socia di Confagricoltura, la più antica organizzazione di rappresentanza delle imprese agricole italiane, e del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona."Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura insieme, unendo le competenze di Giglio Group e la lunga esperienza di Confagricoltura per promuovere e modernizzare il settore agricolo italiano - ha detto- Grazie a questa capacità di supportare e innovare le attività delle aziende e degli enti più critici per l'Italia, Giglio Group si configura come una vera "società di sistema", contribuendo non solo al rafforzamento dell'economia italiana, ma anche al posizionamento competitivo del Paese a livello globale""ConfagriMarket si inserisce nel programma di diffusione dell'innovazione in agricoltura, intrapreso da tempo da Confagricoltura - ha affermato- Crediamo che questa piattaforma digitale possa consolidare il rapporto tra produttori, addetti ai lavori e consumatori sfruttando l'AI per garantire un servizio su misura".