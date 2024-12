Landi Renzo, sottoscritto per intero aumento capitale riservato a Invitalia per 20 milioni

Landi Renzo

(Teleborsa) -comunica che, in esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto in data 1 agosto 2024 tra GBD Green by definition (“GBD”), socio di maggioranza della Società, Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in qualità di gestore del Fondo salvaguardia imprese promosso dal MIMIT, nonché, limitatamente ad alcune previsioni, Girefin, Gireimm e Itaca GAS, soci di GBD, sono state completate, per un ammontare complessivo di Euro 40.706.940,22 le operazioni relative a un, fino a massimi 25 milioni, conclusosi con la sottoscrizione di 10.436.965 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un controvalore di Euro 20.706.938,56; e un, conclusosi con la sottoscrizione per intero delle 10.080.646 azioni speciali di categoria A prive di valore nominale e non quotate, da parte di Invitalia, per un controvalore di Euro 20.000.001,66.Gli Aumenti di Capitale, deliberati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre a valere sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria in data 24 settembre 2024, costituiscono un passaggio essenziale della manovra finanziaria approvata il 17 luglio 2024 dal Consiglio di Amministrazione della Società e che ha visto altresì realizzarsi, mediante la sottoscrizione di appositi accordi modificativi dei contratti di finanziamento esistenti (gli “Accordi Modificativi”), un riscadenziamento dei profili di indebitamento con i principali creditori finanziari del Gruppo, il tutto al fine di stabilizzare la struttura patrimoniale della Società e assicurare all'azienda le risorse necessarie all’implementazione del nuovo piano industriale, di durata quinquennale.Con la conclusione degli Aumenti di Capitale, peraltro, è venuta definitivamente meno la condizione risolutiva prevista all’interno degli Accordi Modificativi connessa al mancato perfezionamento degli Aumenti di Capitale per almeno Euro 40 milioni complessivi entro il 31 dicembre 2024.“La conclusione con successo degli Aumenti di Capitale rappresenta un. Questo risultato, confermando la fiducia di Invitalia e degli azionisti di riferimento nel modello di business e nelle prospettive di crescita di Landi Renzo. Grazie a questa operazione, siamo pronti ad affrontare con rinnovata energia le sfide del futuro consolidando il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità” ha commentato“La chiusura delle operazioni legate agli Aumenti di Capitale segna un. Le risorse ottenute ci permetteranno di accelerare l’implementazione del piano industriale, investendo in innovazione tecnologica e sostenibilità per rafforzare la nostra posizione di leadership sul mercato globale. Questo risultato è frutto di una visione strategica condivisa, che ci consente di, creando valore per tutti i nostri stakeholder” ha aggiunto