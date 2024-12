Stellantis, John Elkann andrà in audizione al Parlamento

Stellantis

(Teleborsa) - Il presidente dinel corso di una telefonata avuta oggi con il Pha anticipato la sua partecipazione all'audizione in Parlamento, in merito alla convocazione ricevuta, nel rispetto e in piena coerenza di quanto era stato deciso dall'assemblea di Montecitorio lo scorso 16 novembre - tramite due mozioni approvate - e in virtù della chiusura del tavolo Stellantis conclusosi ieri al MIMIT Il presidente Elkann interverrà nelle commissioni competenti che hanno sottoposto la richiesta in merito alle evoluzioni del settore automotive in Europa e in Italia."Un segnale positivo" commenta Fontana "che giunge coerentemente all'esito delle interlocuzioni intercorse in queste settimane e del confronto avviato con il governo". In questa cornice "il dialogo risulterà ancora più esaustivo e di questo non posso che esserne lieto", conclude il Presidente della Camera dei deputati., responsabile europeo del colosso italo-francese dell'automotive, in occasione dell'incontro in corso al MIMIT, ha fatto sapere che il gruppo manterrà aperti tutti i suoi stabilimenti italiani e aumenterà la produzione a partire dal 2026 grazie al lancio di nuovi modelli. ", senza qualsiasi forma di incentivo pubblico alla produzione", ha sottolineato Imparato.