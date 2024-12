Avio accelera ancora e segna +9% dopo nuovi contratti con ESA

Avio

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, dopo che sono stati e con un orizzonte temporale di tre anni, per proseguire nello sviluppo del lanciatore di nuova generazione, Vega-E, e aumentare il numero di voli annuali del razzo Vega-C."Come indicato anche nella call dei risultati del 3Q, i contratti erano attesi e già inclusi nella raccolta ordini FY24 insieme a quelli annunciati di recente per la propulsione tattica (150 milioni di euro), necessari per centrare la guidance di portafoglio ordini +10/+18% YoY a 1,5-1,6 miliardi di euro - commenta- Se questi 350 milioni di euro venissero integralmente inclusi nella raccolta ordini di quest'anno riteniamo che il"., con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,85 e successiva a 16,21. Supporto a 13,49.