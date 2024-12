Fed, Powell frena sui prossimi tagli: "Politica monetaria meno restrittiva"

(Teleborsa) - La, la banca centrale degli Stati Uniti, è pronta a rallentare la marcia. Il suo terzo taglio consecutivo, con la riduzione dei tassi di interesse sul dollaro per 25 punti base, come anticipato dagli analisti è stato un "taglio da falco". Contestualmente, infatti, il direttorio (Fomc) ha rivisto al rialzo le previsioni su crescita economica e inflazione e ha nettamente ridimensionato le attese sui futuri tagli ai tassi, che ora vengono pronosticati nella misura solo di 2 nel 2025, invece dei 4 previsti lo scorso settembre.A dispetto dello scetticismo di molti economisti ma in linea con le attese del mercato, la banca centrale – al termine della sua due giorni di riunione – ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il costo del denaro in una forchetta fra il 4,25 e il 4,50%. Una decisione non presa all'unanimità: laha infatti votato contro perché avrebbe preferito mantenere i tassi invariati. Pur ritoccando al rialzo la crescita americana al 2,1% quest'anno rispetto al 2% stimato in precedenza, la banca centrale ha previsto che l'inflazione non tornerà al 2% almeno fino alla fine del 2026."Nel valutare l'ammontare e la tempistica di ulteriori aggiustamenti valuteremo attentamente i dati, l'evoluzione dell'outlook e la bilancia dei rischi. La nostra politica monetaria è ora meno restrittiva – ha osservato il–. Siamo in una nuova fase nel processo di aggiustamento dei tassi. Abbiamo ancora del lavoro da fare sull'inflazione. Possiamo essere più cauti nel valutare gli ulteriori aggiustamenti".ora per quest'anno prevedono un più 2,5% del Pil, cui dovrebbe seguire un più 2,1% nel 2025, più 2% nel 2026 e più 1,9% nel 2027. Lo scorso settembre stimavano 2% di crescita quest'anno e tutti e tre gli anni successivi. L'inflazione mediana ora è attesa al 2,4% quest'anno, al 2,5% il prossimo, al 2,1% nel 2026 e al 2% del 2027. Lo scorso settembre i componenti del Fomc prevedevano 2,3% di inflazione quest'anno, 2,1% il prossimo e 2% sia su 2026 che sul 2027.La Fed archivia l'era Joe Biden con il suo terzo taglio consecutivo dei tassi di interesse, ma indica di essere pronta a rallentare la marcia. Nel 2025 sono infatti segnalati solo due riduzioni del costo del denaro per un totale dello 0,50%, ovvero la metà di quanto previsto in settembre. Una previsione che gela Wall Street, colta di sorpresa dalla Fed, più falco della attese. I listini americani chiudono in forte calo, con il Nasdaq che perde il 3,56% e il Dow Jones che archivia la decima seduta consecutiva di ribassi per la prima volta dal 1974.Un quadro quindi a luci e ombre, sul quale pesa l'incertezza delle politiche di Donald Trump che, se dovesse attuare le promesse fatte dalla stretta all'immigrazione ai dazi, rischia di riaccendere la fiammata dei prezzi. È in questo contesto che la Fed deve muoversi con maggiore cautela e, probabilmente, prendersi una pausa nel suo ciclo ribassista già in gennaio. I recenti indicatori mostrano che l'attività economica ha continuato a espandersi a una velocità solida. L'inflazione ha compiuto progressi verso l'obiettivo del 2% ma resta elevata», si legge nella nota diffusa al termine della riunione, nella quale si osserva come il raffreddamento del mercato del lavoro si è tradotto in un aumento della disoccupazione che, comunque, «resta bassa». «Nel valutare l'ammontare e la tempistica di ulteriori aggiustamenti valuteremo attentamente i dati, l'evoluzione dell'outlook e la bilancia dei rischi», aggiunge la Fed. «La nostra politica monetaria è ora meno restrittiva - ha osservato il presidente Jerome Powell -. Siamo in una nuova fase nel processo di aggiustamento dei tassi. Abbiamo ancora del lavoro da fare sull'inflazione. Possiamo essere più cauti nel valutare gli ulteriori aggiustamenti». Le parole di Powell, sommate all'indicazione di soli due tagli nel 2025, rischiano di innescare un nuovo scontro con il presidente-eletto, autodefinitosi un «uomo dei tassi bassi». Trump vorrebbe infatti un costo del denaro a livello quasi zero come nel 2020 e un dollaro debole. Un sogno che sembra destinato a infrangersi di fronte a una realtà di tassi più alti e meno ribassi previsti del costo del denaro e un biglietto verde forte, schizzato ai massimi dal novembre 2022 di fronte all'attesa di soli due tagli nel 2025. Un mix potenzialmente destinato a riaccendere lo scontro fra Trump e Powell, il paladino dell'indipendenza della Fed, pronto ad andare in battaglia per difendere l'indipendenza della banca centrale.