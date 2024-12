La legge di bilancio 2025: taglio del cuneo fiscale e revisione della spesa al centro della manovra da 30 miliardi

(Teleborsa) - Laè pronta per iniziare il dibattito in Aula. Le votazioni non inizieranno prima delle 11 e verrà posta laDa, inizierà la votazione per appello nominale con dichiarazioni di voto alle 9:30. Salvo sorprese, le dichiarazioni di voto con l'obiettivo di concludere le votazioni entro venerdì.Il testo, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, prevede un, con due terzi dedicati al taglio del cuneo fiscale per redditi fino a 40mila euro e alla riduzione delle aliquote Irpef.La manovra si inserisce nel quadro degli impegni strutturali stabiliti dal piano di bilancio a 7 anni, recependo le regole del patto di stabilità europeo. Per rispettare, sono stati pianificati tagli significativi alla spesa pubblica e una concentrazione delle risorse su pochi settori chiave:Tra le principali fonti di finanziamento, unTuttavia, le opposizioni e i sindacati criticano la manovra, definendola insufficiente in ambiti cruciali come sanità, pensioni e lavoro.La legge include anche, come il divieto di incarichi retribuiti extra UE per parlamentari e membri di governo. Nel frattempo, il dibattito politico si è acceso attorno a provvedimenti controversi, come il rimborso spese per ministri e sottosegretari non parlamentari, e la mancata proroga del blocco dei pedaggi autostradali.Il calendario prevede che le dichiarazioni di voto inizinoche si concluderanno con il voto finale nella stessa giornata.