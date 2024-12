Nextalia, family office H14 entra nel capitale. Lancia fondo "Flexible Capital"

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha annunciato l'e l', fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato ad investitori professionali.H14, family office italiano con sede a Milano, porta con sé una vasta esperienza negli investimenti in capitale di rischio e di crescita, in linea con la missione di Nextalia di sostenere le eccellenze italiane., Head of Permanent Capital di H14, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Nextalia.Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione di Nextalia ha istituito il fondo Nextalia Flexible Capital, fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato a investitori professionali. Focalizzato sul segmento Small Cap, il Fondo si distingue per la sua strategia ibrida e. Nextalia Flexible Capital investirà in aziende italiane di piccole e medie dimensioni ad alto potenziale di crescita attraverso investimenti in maggioranza e minoranza, aumenti di capitale e strumenti ibridi quali preferred equity.Questa iniziativa arricchisce il comparto Equity di Nextalia, guidato da, Chief Investment Officer Equity, che entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società."Siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso di crescita accogliendo H14 come nuovo partner strategico - ha commentato l'- Il lancio di un nuovo fondo con strategia ibrida conferma il ruolo distintivo di Nextalia come piattaforma italiana di riferimento per gli investimenti nei private market. Desidero ringraziare i soci per il supporto costante e per aver accolto con favore l'ulteriore ampliamento della nostra gamma di strategie di investimento".