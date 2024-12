Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Gli investitori attendono i dati chiave sull’inflazione americana, ovvero le spese per consumi personali principali, il cui risultato, al rialzo, potrebbe portare i mercati a ridimensionare le scommesse sull’allentamento della politica americana, il prossimo anno. A tutto ciò, aggiunge la volatilità sui mercati anche le cosiddette "Tre Streghe", ovvero la triplice scadenza di opzioni e future su indici e azioni.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,04. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,52%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,53%.Lieve peggioramento dello, che sale a +118 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,48%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,02%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,44%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,10%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 35.571 punti.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,36%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,30%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,27%.del FTSE MidCap,(+3,29%),(+1,58%),(+1,30%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%.