In ribasso i mercati europei. Focus su inflazione USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Gli investitori attendono i dati chiave sull’inflazione americana, ovvero le spese per consumi personali principali, il cui risultato, al rialzo, potrebbe portare i mercati a ridimensionare le scommesse sull’allentamento della politica americana, il prossimo anno. A tutto ciò, aggiungono la volatilità sui mercati anche le cosiddette, ovvero la triplice scadenza di opzioni e future su indici e azioni.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.603,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,25%) si attesta su 68,52 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +123 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,47%.calo deciso per, che segna un -1,34%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,90%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,19% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 35.541 punti.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,77%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,28%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,42%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,39%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,32%.del FTSE MidCap,(+2,90%),(+1,76%),(+0,74%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,27%.