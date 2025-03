Borse europee in rialzo, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Gli investitori restano in attesa di capire cosa accadrà la prossima settimana, quando scatteranno i dazi statunitensi, sulla speranza che l'amministrazione USA possa adottare una politica commerciale più moderata. Ieri, il presidente Trump ha confermato che dal 2 aprile entreranno in vigore i dazi, ma ha aperto alla possibilità che in alcuni settori, come quello dell'auto, potranno essere più morbidi del previsto.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,082. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,48 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +105 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,86%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,22%,avanza dello 0,72%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,36%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,20%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 41.711 punti.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,21%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,19%.Buona performance per, che cresce dell'1,76%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,22%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,55%),(+3,92%),(+3,41%) e(+3,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.